Будівля АП зараз не відповідає музейним потребам - Національний художній музей

У Національному художньому музеї України, коментуючи намір Володимира Зеленського облаштувати новий Офіс Президента в Українському домі, а в нинішній будівлі АП на вулиці Банковій створити художній музей, заявили, що ця будівля для потреб музею не підходить.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею у Facebook.

"Очевидно, що будівля Адміністрації (Президента - ред.) на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проєктом державного значення - саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі з Президентом та його командою", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі музею нагадали, що Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення. Одним із основних проєктів була програма з реконструкції та розширення існуючої історичної будівлі на вулиці Грушевського, 6, та створення поряд із урядовим кварталом на вулиці Інститутській, 3, музейного кварталу.

Як повідомили у музеї, у планах дві будівлі мали бути з’єднаними між собою в єдиний комплекс, з новітніми фондосховищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром. "Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку та зруйнувати виставковий комплекс по вул. Інститутській, 3", - заявили у музеї. Там додали, що музей вступив в десятирічну судову тяганину, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді у 2012 році. Після трагічних подій, що відбулися у 2014 році, цю ділянку було передано для спорудження Музею Революції гідності.

"Ми неодноразово заявляли про доцільність створення Музею сучасного мистецтва в структурі NAMU і адаптації для нього приміщення Українського дому або будівництво нової будівлі. Робоча група розробила наукову концепцію музеєфікації українського сучасного мистецтва та створила візію майбутньої інституції. Ми роками говорили у владних, політичних та бізнес-колах про непристосованість нинішньої будівлі музею до сучасних вимог у роботі з мистецтвом, і головне - про недостатність площ для експонування надзвичайно багатої колекції", - наголошується також у повідомленні.

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Як зазначили у Національному художньому музеї, держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для суттєвого розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва. "Тому музей радо відгукнувся на ініціативу Офісу Президента та оперативно вступив у перемовини. На зустрічі керівництво NAMU поділилося своїм баченням щодо умов, за яких втілення такої співпраці є можливим. В першу чергу має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі - музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва", - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні Володимир Зеленський зустрівся з архітекторами, які презентували йому проєкт створення Офісу Президента в будівлі Українського дому. Він заявив, що після переїзду хоче створити в будівлі Адміністрації Президента на Банковій художній музей.