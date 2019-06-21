У Німеччині закликали ретельно розслідувати загибель українського журналіста Комарова

Уповноважений федерального уряду з питань прав людини та гуманітарної допомоги при Федеральному міністерстві закордонних справ ФРН Бербель Кофлер стурбована загибеллю українського журналіста Вадима Комарова.

Відповідну заяву поширив офіс німецького омбудсмана, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже стурбована смертю українського журналіста Вадима Комарова, який був побитий на початку травня і помер від травм 20 червня. Я очікую, що українські органи безпеки ретельно розслідують цей інцидент, а також інші напади на представників громадянського суспільства», - йдеться у заяві.

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Кофлер закликала нове керівництво України серйозно поставитися до розслідування випадків насильства і переслідування журналістів і активістів.

Як повідомлялося, 20 червня вночі у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня у центрі Черкас.

У своїй роботі Комаров висвітлював проблему корупції в Черкаській області. В 2016 и 2017 роках на нього також було вчинено замахи.