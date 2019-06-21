ВРП отримала понад 40 тисяч дисциплінарних скарг на суддів
Про це сказала член Вищої ради правосуддя Лариса Швецова під час презентації Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, що транслювалося на сайті ВРП, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Станом на 1 червня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло більше 40 тисяч дисциплінарних скарг. За 2017 рік членами ВРП було розглянуто по суті більше 7 тисяч скарг, у 2018 році — було розглянуто більше 16 тисяч дисциплінарних скарг”, - розповіла Швецова.
За її словами, йдеться про скарги, які надійшли до ВРП з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до перехідних положень закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також - безпосередньо скарги на дії суддів.
“Це свідчить про те, що будь-яка особа в нас намагається якимось чином вплинути на суддю”, - заявила Швецова.
Окрім того, вона повідомила, що ВРП намагається визначити додаткові фільтри для швидшого розгляду скарг на дії суддів.
“90% скарг члени ВРП повертають своєю ухвалою, яка вноситься одноособово. Це свідчить про те, що більшість цих скарг є необґрунтованими. Тобто сторони справи в такий спосіб намагаються вплинути на діяльність судді для отримання бажаного результату”, - вважає Швецова.
Як повідомляв Укрінформ, раніше голова ВРП Володимир Говоруха заявив, що у Вищій раді правосуддя наразі понад тисяча повідомлень від суддів про втручання в їхню діяльність.