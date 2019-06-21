ВРП отримала понад 40 тисяч дисциплінарних скарг на суддів

Вища рада правосуддя отримала понад 40 тисяч дисциплінарних скарг на дії суддів станом на 1 червня поточного року.

Про це сказала член Вищої ради правосуддя Лариса Швецова під час презентації Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, що транслювалося на сайті ВРП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на 1 червня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло більше 40 тисяч дисциплінарних скарг. За 2017 рік членами ВРП було розглянуто по суті більше 7 тисяч скарг, у 2018 році — було розглянуто більше 16 тисяч дисциплінарних скарг”, - розповіла Швецова.

За її словами, йдеться про скарги, які надійшли до ВРП з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до перехідних положень закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а також - безпосередньо скарги на дії суддів.

“Це свідчить про те, що будь-яка особа в нас намагається якимось чином вплинути на суддю”, - заявила Швецова.

Окрім того, вона повідомила, що ВРП намагається визначити додаткові фільтри для швидшого розгляду скарг на дії суддів.

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“90% скарг члени ВРП повертають своєю ухвалою, яка вноситься одноособово. Це свідчить про те, що більшість цих скарг є необґрунтованими. Тобто сторони справи в такий спосіб намагаються вплинути на діяльність судді для отримання бажаного результату”, - вважає Швецова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова ВРП Володимир Говоруха заявив, що у Вищій раді правосуддя наразі понад тисяча повідомлень від суддів про втручання в їхню діяльність.