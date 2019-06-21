На Банковій родичі військових проводять акцію "Волю в’язням війни"

Під Адміністрацією президента родичі військових та цивільних заручників проводять акцію "Волю в’язням війни".

Організаторами акції є громадська організація “Українська асоціація полонених”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під АПУ родичі військових провели акцію "Волю в’язням війни" / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

“Проблема полягає в тому, що при всьому нашому великому бажанні зараз неможливо проводити пошуки на тимчасово окупованій території України. Там навіть неможуть проводити пошуки такі міжнародні організації, як ООН, ОБСЄ, Міжнародний комітет Червоного Хреста. І ми всі прекрасно розуміємо, що тільки при введенні миротворчої місії можливо будуть якісь зрушення в пошуках зниклих безвісти», - сказала голова ГО «Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників антитерористичної операції «Берегиня» Алла Макух.

Учасники акції підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням про зустріч, щоб проінформувати про реальну ситуацію ( не з політичної точки зору) щодо заручників, зниклих безвісти, колишніх полонених та їх родин. Вони пропонують провести зустріч 5 липня в Veteran Hub.