У ВРП вже більше тисячі повідомлень про втручання в діяльність суддів

У Вищій раді правосуддя наразі понад тисяча повідомлень від суддів про втручання в їхню діяльність.

Про це сказав голова ВРП Володимир Говоруха під час вступного слова на фаховому обговоренні Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні, що транслювалося на сайті ВРП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хотів би сказати, що незалежність суддів не тільки полягає в тому, що є втручання в діяльність суддів. Таких повідомлень у нас досить багато. На сьогодні - більше тисячі”, - сказав Говоруха.

Водночас він виокремив дефіцит кадрів у судовій системі як ще одну проблему суддівської незалежності.

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“На сьогодні склалася така ситуація, що в нас у 14 судах немає суддів узагалі, понад 150 судів неукомплектовані... Звісно, це накладає додаткове навантаження на суддів. Додаткове навантаження у свою чергу тягне порушення строків, відповідні скарги громадян, і все це також впливає на незалежність суддів”, - пояснив Говоруха.

На думку голови ВРП, ненормальною є ситуація, “коли трохи більше половини суддів пройшли кваліфікаційне оцінювання , інші ще до цього часу не пройшли кваліфікаційне оцінювання”.

За його словами, судді, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, “отримують меншу фінансову винагороду, це впливає на клімат у колективах”.