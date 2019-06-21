Гриневич у Львові не пустили у школу, в якій вона працювала вчителем

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що у Львові її не пустили у школу, в якій вона раніше працювала вчителем, поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження освітньої реформи.

Про це міністр повідомила у п'ятницю у Facebook.

"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - зазначила Гриневич.

За її словами, чиновниця з управління освіти вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

"Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів НУШ навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження НУШ. Як ці зустрічі проходять - подивіться ФБ Міністерства освіти і науки України, там є відповідні онлайнтрансляції", - зазначила Гриневич.

Вона додала, що з кожного міста і школи привозить у МОН зауваження до запровадження реформи - щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім, за її словами, у міністерстві з цим працюють для корекції процесів.

"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде не зручно", - наголосила міністр.