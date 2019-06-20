На Донеччині найвищий бал ЗНО отримали п'ятеро школярів

«На даний час Донеччина має 5 випускників, які склали ЗНО на найвищий бал, - по 200 балів», - повідомив Куць.

Він зазначив, що 200 балів з англійської мови має Данило Батіщев з 15-ї школи міста Слов’янська. По 200 балів з біології - учениця Бахмутської школи №5 Марія Пятенко і учениця Краматорської школи №33 Мирослава Чумак.

Також по 200 білів з української мови та літератури отримали Анастасія Денисенко з Волноваської школи №5 та Софія Персань з 69-ї школи Маріуполя.