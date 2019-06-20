Синод ПЦУ ухвалить рішення щодо "собору" Філарета 24 червня
"На найближчому засіданні Священного Синоду ПЦУ, яке скликається Предстоятелем 24 червня 2019 року, будуть ухвалені рішення, пов'язані з подіями, що відбулися", - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.
Так званий "собор" відбувся у четвер, 20 червня, у Володимирському кафедральному патріаршому соборі.
У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.
На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.
Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.
У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.
29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.