Депутати просять Президента нагородити Тимчука орденом

Двадцять народних депутатів підписали звернення до Президента з пропозицією посмертно нагородити Дмитра Тимчука орденом «Свободи».

Про це написав у Facebook нардеп Антон Геращенко.

Народні депутати з фракцій «Народний Фронт», «БПП», «Самопоміч» підписали звернення до Президента Володимира Зеленського з пропозицією нагородити Дмитра Тимчука орденом «Свободи» (посмертно) «за його значний особистий внесок у справу захисту інформаційної безпеки України», - написав Геращенко.

Під документом, який опублікував Геращенко, стоять підписи 20 народних депутатів.

Він зазначив, що Тимчук за життя був дуже скромною людиною, який ніколи не гнався за суспільним визнанням або нагородами. «Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, були чутні і в Україні і в усьому світі", - написав нардеп.

Як повідомлялося, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи "Інформаційний спротив", народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції повідомили, що розглядають кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).