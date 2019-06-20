Катастрофа МН17: Четверо винних названі, коли чекати інших?

Незавершений список причетних до злочину і нескінченні російські фейки

Трагедія МН17 об’єднала 5 країн. До складу міжнародної Спільної слідчої групи увійшли Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна.

19 червня у нідерландському місті Ньювегейн міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена причетних до збиття Боїнга – трагічної події, що сталася 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області.

Це, зокрема, громадянин України Леонід Харченко і троє росіян – Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін. Вони не натискали на кнопку, але були залучені у перевезенні зенітно-ракетної установки "Бук". Їх оголосили в міжнародний розшук.

Напередодні нідерландські ЗМІ оприлюднили імена, які всі очікували почути під час прес-зустрічі. Однак до офіційно названого квартету увійшли не всі. Кого ще згодом можуть притягти до відповідальності й у чому саме звинувачують четвірку підозрюваних?

В ОЧІКУВАННІ ПРАВОСУДДЯ

У конференц-центрі, що в нідерландському місті Ньювеґейн, про МН17 говорять не вперше. Саме у цій залі 2016 року міжнародна Спільна слідча група оголосила попередні результати розслідування щодо збиття Боїнга.

П’ять років родичі загиблих рейсу МН17 чекали – коли покарають винних. І у середу вранці вони першими почули імена причетних до збиття літака та дізналися, коли тих судитимуть. Представники ЗМІ з усього світу оточили будівлю в очікуванні сенсації. До журналістів виходить Силена Фредрикс. 17 липня 2014 року вона втратила сина. Її 23-річний Брайс і його 20-річна дівчина Дейзі загинули на облавку Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура та був збитий над окупованою територією Донбасу. Відтоді жінка не знає спокою та вимагає правосуддя.

До початку офіційної прес-зустрічі – ще година. Фредрикс першою озвучує журналістам імена причетних до смерті 283 пасажирів і 15 членів екіпажу. І називає дату початку суду – 9 березня 2020 року. Жінка не вірить, що побачить убивць свого сина та його дівчини у суді, але вона бажає правди та більше не може чути фейкових російських новин. Особливо її обурює, коли кажуть, що бреше міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT). “Я скаженію щоразу, як бачу неправдиві новини”, – емоційно сказала журналістам Силена Фредрикс.

ПІДСУДНІ – ХТО?

Як відомо, Росія не видає своїх громадян, а троє з чотирьох підозрюваних є росіянами. Мова йде про Сергія Дубинського – полковника ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, керівника військової розвідки терористичного угруповання "ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки. Про Олега Пулатова – підполковника запасу російських ПДВ, який брав участь у перевезенні зенітно-ракетної установки "Бук", а ще – організовував охорону району падіння уламків збитого літака. Про Ігоря Гіркіна – відставного офіцера збройних сил РФ, колишнього полковника ФСБ і колишнього так званого міністра оборони "ДНР", який домовлявся про постачання зброї з Росії. Вказівки цих трьох підозрюваних росіян виконував українець Леонід Харченко. Він не військовий, але був так званим польовим командиром так званої «ДНР». І наразі перебуває на окупованій території. Україна одразу заявила, що якщо їй вдасться затримати Харченка, то його заарештують у рамках двосторонньої угоди між Україною й Нідерландами, саме у кримінальній справі щодо МН17. Росія зі свого боку мовчить. На всіх каналах виступають лише журналісти, які в один голос закликають не вірити результатам слідства.

- Тож, якщо ви не вірите, що винних судитимуть, то те, що стало відомо сьогодні, на тому кінець? – питає один із журналістів Силену Фредрикс.

- Ні, це лише початок. Буде ще більше людей, яких притягнуть до відповідальності. Про це стане відомо пізніше, – певна жінка.

ПОЧАТОК. ЛАНЦЮЖОК ДО КРЕМЛЯ

Про те, що це тільки початок, каже й міжнародна Спільна слідча група.

“Наше розслідування не закінчується, бо ланцюжок значно довший. РФ підтримувала збройний конфлікт в Україні. Чотири людини мають постати перед судом”, – наголосив із трибуни голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен. Час від часу виступи переривають демонструванням відео. На екрані – кадри уламків літака, озброєних бойовиків на місці трагедії, маршрут “Бука”. Вмикають телефонні розмови підозрюваних. Представники слідчої групи наголошують – докази беззаперечні.

Російські журналісти нервово соваються на стільцях і ставлять питання про Україну.

Білі стільці у залі нагадали нещодавню акцію родичів загиблих біля посольства Росії в Гаазі, що пройшла минулого тижня. Навпроти будівлі посольства рідні символічно поставили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв МН17. Вони були встановлені, як у літаку, включно з проходами. Родичі вимагали Росію визнати свою причетність до трагедії.

Під час прес-зустрічі також неодноразово згадували ім’я Олександра Бородая: власне він – один зі списку осіб, яких напередодні у голландських ЗМІ подали як ймовірних причетних до збиття Боїнга. Писали про чотирьох росіян та одного українця. І з двома першими прізвищами — Сергія Дубинського і Олега Пулатова – нідерландські журналісти вгадали. Їх озвучила міжнародна Спільна слідча група. Інші три — це командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, базованої в Курську, Сергій Мучкаєв, колишній “глава уряду” “ДНР” Олександр Бородай, а також колишній український військовий Іван Без'язиков, який був у полоні в сепаратистів, а згодом був звинувачений у державній зраді.

Розмовляти з голландськими журналістами Сергій Мучкаєв не захотів. Тоді як Олександр Бородай дав нідерландському RTL News інтерв’ю. Він розповів, що не боїться потрапити у список причетних до збиття МН17 і не переймається судовим процесом. “Я не відчуваю відповідальності”, – сказав він. Усі докази його причетності до збиття пасажирського літака Бородай називає фальшивими. Менш ніж через місяць після трагедії він пішов “у відставку”. Нині Бородай – у Москві, керує організацією, яка підтримує ветеранів.

Українець Іван Без'язиков перебуває під судом в Україні за звинуваченням у державній зраді. Зараз він у Києві та запевняв журналістів, що співпрацює зі слідством.

І хоча цього разу всім трьом пощастило – їхніх прізвищ не було у списку міжнародної Спільної слідчої групи, вони можуть там з’явитися.

“Це перший крок, і це зовсім не означає, що не буде всіх інших прізвищ, які фігурують у незалежних журналістських розслідуваннях”, – наголосив після офіційної частини перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук. За його словами, справа у тому, що поки Спільна слідча група не ухвалила рішення щодо готовності оголошувати відповідні підозри.

Росія й далі ігнорує всі заклики до співпраці в розслідуванні справи MH17, але її можна змусити до співпраці, певен Сторожук. Водночас, що стосується реального відбування покарання, “це залежатиме виключно від світового співтовариства і відповідних санкцій, які можуть бути застосовані до країни-агресорки, до країни, громадяни, якої були причетні до скоєння відповідного злочину”, – додав він.

ЗАКЛИК СВІТУ

І реакція світу не забарилася. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав РФ повною мірою співпрацювати зі слідчими після оголошення імен чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17, збитого російськими військовими над Донбасом у 2014 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості забезпечення справедливості й покарання винних у збитті літака Малазійських авіаліній.

Держсекретар США Майкл Помпео у своїй заяві закликав Росію поважати і дотримуватися резолюції 2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН “і забезпечити, щоб всі обвинувачені, які нині перебувають у Росії, постали перед судом”.

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав Росію припинити кампанію дезінформації щодо причин катастрофи літака рейсу МН17.

Оприлюднені результати слідства підтримала й Канада. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд нагадала, що Канада засуджує цей жахливий вчинок, що забрав життя 298 осіб, у тому числі одного канадця.

Нідерланди вкотре закликали Росію співпрацювати в розслідуванні катастрофи MH17. Прем'єр-міністр Марк Рютте пояснив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання генеральної прокуратури, щоб запобігти ролі політичних мотивів. "Це не політичний процес", – зауважив він.

Поки Росія мовчить, російські ЗМІ продовжують винуватити в усьому Україну. І попри заклик світу, видають свої фейкові новини, запевняючи, що РФ навмисно не допускають до слідства. Ігор Гіркін та Сергій Дубинський вже також заявили, що не вважають себе винними у збитті МН17 і не братимуть участі в судовому процесі.

Генпрокурор Нідерландів наголосив, що підозрюваних хочуть почути у суді, та навіть за їхньої відсутності засідання відбудеться в судовому комплексі “Схіпхол”. Він розташований приблизно за 50 км від Гааги та за кілька кілометрів від аеропорту "Схіпгол". Крім того, тимчасовий офіс розслідувань функціонуватиме в Києві. Звідти можна буде допитувати свідків чи давати покази. Тож від Росії не вимагають екстрадиції. Натомість – сприяння слідству й організації доступу до підозрюваних онлайн.

Наостанок прес-зустрічі слідча група вкотре наголосила – розслідування буде, як і раніше, зосереджене на екіпажі ЗРК “БУК”, а також на тих, хто відігравав важливу роль в ухваленні рішень у Російській Федерації про військову підтримку на Сході України в 2014 році. Слідча група JIT також закликала зголоситися свідків, які володіють додатковою інформацією про цих осіб. А ще з трибуни запевнили, що знають, як захистити цінних свідків. Тож далі буде…

Ірина Драбок, Гаага