Всеукраїнський форум Єдності Українського православ’я

У Києві в четвер, 20 червня, відбудеться Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я.

Про це повідомив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) у Facebook.

“Шанобливо повідомляємо, що 20 червня 2019 року об 11:00 в Києві за адресою вул. Маршала Конєва, 6 – конференц-зала готелю «Фавор-парк» поряд зі Спасо-Преображенським собором – відбудеться Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ`я», - зазначив митрополит Олександр.

Він повідомив, що форум “покликаний донести до суспільства меседж про необхідність та важливість церковної єдності в умовах сучасної України та констатувати, що шлях, окреслений Томосом Константинопольської Матері-Церкви про автокефалію Православної Церкви України, є на сьогодні єдино вірним і канонічним, який приведе до визнання Православної Церкви України Помісною Церквою-Сестрою в сім’ї інших Помісних Церков”.

За його словами, на форумі планують обговорити Комюніке, прийняте за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Православна Церква України – всеправославне визнання та міжнародна суб’єктність».

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Серед організаторів форуму - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ставропігійна парафія Преображення Господнього міста Києва та Переяславсько-Вишневська єпархія Православної Церкви України.

Митрополит наголошує, що форум відбудеться з благословення предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.