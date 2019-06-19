Депутати хочуть залишити Феофанію лікарнею “для своїх” - Супрун

Народні депутати Костянтин Іщейкін, Ігор Молоток, Іван Крулько з колегами в бюджетному комітеті ВР підтримали законопроєкт, яким передбачено залишити лікувальну установу Феофанія і заклади НАМНУ недоступними для звичайних громадян.

Про це поінформувала у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Хочуть залишити Феофанію і заклади НАМНУ для “своїх”! Іщейкін, Молоток, Крулько і ко в бюджетному комітеті (Верховної Ради - ред.) підтримали законопроєкт, який залишить ті установи недоступними для звичайних громадян", - йдеться у дописі.

Супрун наголосила, що "українці самі мають обирати, де лікуватися, а не депутати".

Вона також зазначила, що лише двоє нардепів не підтримали цей законопроєкт.

"Не підтримали цей законопроєкт лише два народних депутати — Віктор Пинзеник та Ярослав Маркевич. Дякую за позицію", - написала Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні уряду 8 травня заявила, що відомчі лікарні стануть доступними для всіх українців у 2020 році, оскільки буде створено єдиний медичний простір. Вона окремо підкреслила, що відкритими для всіх стануть всі відомчі заклади, у тому числі Феофанія та заклади Нацакадемії медичних наук.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні й у цілому законопроєкт "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", який став базовим для медичної реформи.