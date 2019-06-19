“18 червня у Берліні дружина Президента України Олена Зеленська поспілкувалася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер. Зустріч відбулася в резиденції Президента Німеччини, палаці Бельвю (Bellevue)”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Ельке Бюденбендер розповіла Олені Зеленській про проєкти, які реалізуються під її патронатом, та про те, як статус першої леді впливає на її кар’єру та життя родини.

Після зустрічі тет-а-тет дружин Президентів України та Німеччини до них приєдналися запрошені талановиті українці, які нині працюють у мистецьких закладах і колективах Європи та США.

За даними Адміністрації Президента, були присутні соліст Метрополітен-опера, Віденської опери, Німецької державної опери, Паризької національної опери Дмитро Попов, головний диригент Державної капели Ваймара та Борнмутського симфонічного оркестру Кирило Карабиць, прима-балерина Берлінського державного балету, гостьова солістка Королівського балету (Лондон) Яна Саленко.

Кирило Карабиць подарував першим леді обох країн диски з класичною музикою, пов’язаною з українською тематикою, які він записав у Європі.

На зустрічі обговорювалися взаємодія та реалізація проєктів у сфері культури.

Олена Зеленська запропонувала провести рік української культури в Німеччині.

Фото: president.gov.ua