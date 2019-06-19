Суд повернув Мосійчуку позов про заборону Маршу рівності
Укрінформ
Окружний адміністративний суд Києва повернув Ігорю Мосійчуку його позовну заяву щодо заборони проведення Маршу рівності «Київпрайд».
Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
"Позовну заяву було повернуто у зв’язку з недотриманням ним (позивачем - ред.) вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України", - поінформували у суді.
Як повідомлялося, народний депутат Ігор Мосійчук 7 червня звернувся до суду з проханням визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо невчинення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності «Київпрайд». Він також просив суд ухвалити рішення про заборону проведення цієї акції.