Єфремову продовжили арешт
Про це повідомляє Генпрокуратура.
"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на 2 місяці, до 17.08.2019 включно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, ГПУ обвинувачує Олександра Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.
Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Відтоді він перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.
На останньому засіданні Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк арешту Єфремова до 22 червня 2019 року, відмовившись випустити його під домашній арешт.