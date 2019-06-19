Єфремову продовжили арешт

Колишньому керівнику парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову продовжили термін тримання під вартою до 17 серпня.

Про це повідомляє Генпрокуратура.

"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на 2 місяці, до 17.08.2019 включно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ГПУ обвинувачує Олександра Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Відтоді він перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.

На останньому засіданні Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк арешту Єфремова до 22 червня 2019 року, відмовившись випустити його під домашній арешт.