Україна вимагає покарання причетних до катастрофи МН17 — Гройсман

Україна вимагає покарання для причетних до катастрофи МН17 (JIT).

Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

“Катастрофа рейсу МН17. Міжнародна спільна слідча група JIT оприлюднила факти та імена винних у трагедії, що сталася в небі над Донбасом у липні 2014 року. Весь світ почув прізвища тих, хто одним рухом забрав життя понад 300 людей. Світ вимагає їхнього покарання. Україна також”, - зазначив Гройсман.

За його словами, з самого початку розслідування Україна всебічно співпрацювала зі слідством і надавала всю необхідну інформацію і допомогу. "Тоді, влітку 2014 року, я координував цю роботу. Щиро співчуваю родинам загиблих", - зазначив Гройсман.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, до розгляду справи МН17 вже все готово. Наразі завершуються усі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи у суд. Судовий комплекс "Схіпхол", що знаходиться за близько 50 км від Гааги й за кілька кілометрів від аеропорту "Схіпхол", може вмістити близько тисячі осіб – учасників процесу, родичів загиблих, представників ЗМІ.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.