Президент висловив співчуття з приводу загибелі Тимчука

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю народного депутата, співзасновника і координатора "Інформаційного спротиву" Дмитра Тимчука.

Про це йдеться на сторінці Адміністрації Президента у Twitter.

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни", - підкреслили в АП.

Раніше народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко повідомив у Facebook, що його колегу Дмитра Тимчука знайдено зі смертельним вогнепальним пораненням.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив Укрінформу смерть народного депутата Тимчука.

Також інформацію про смерть Тимчука підтвердили в СБУ.