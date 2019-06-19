ВККС визнала такими, що відповідають займаній посаді, сімох суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала такими, що відповідають займаній посаді, 7 суддів місцевих та апеляційних судів із 15.

Про це інформують у ВККСУ.

“Сімох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що на засіданнях колегій ВККСУ проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 15 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Таким чином, за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді ВККСУ визнала такими, що відповідають займаній посаді, 7 суддів, зняла з розгляду питання щодо трьох суддів, ще щодо трьох - відклала та щодо двох - оголосила перерву.

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Зі списком суддів, щодо яких визначалися результати кваліфоцінювання, можна ознайомитися на сайті ВККСУ.