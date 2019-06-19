Поріг тесту ЗНО з іноземних мов склав 19 балів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з іноземних мов на рівні 19 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у середу, 19 червня, яке відбулося в Укрінформі.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила консолідований пороговий бал тесту ЗНО з чотирьох іноземних мов - англійської, німецької, французької та іспанської мов - на рівні 19 балів. Учасники ЗНО, які складали тестування з іноземних мов, чий бал дорівнює чи вище за 19, можуть використати свої сертифікати ЗНО з іноземних мов при вступі у заклади вищої освіти.

Не подолали пороговий бал з тесту ЗНО:

з англійської мови 11 583 учасники з 91 177, які складали тест, або 12,7%.

з німецькї мови 402 учасники зі 1951 учасників, які складали тест, або 20,6%

з французької мови 68 учасників з 553, які складали тест, або 12,3%

з іспанської мови 19 учасників зі 114, які складали тест, або 16,67%.

У цілому, за словами в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерія Бойка, тести з іноземних мов в 2019 році є оптимальними для тієї аудиторії, яка в цьому році складала ЗНО з цих предметів.