В Україні за тиждень на кір захворіли близько тисячі осіб

За тиждень в Україні на кір захворіли 967 осіб, найбільше нових випадків зафіксовано на Київщині.

Про це повідомляє МОЗ.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 24-го тижня 2019 року на кір захворіли 967 людей - 436 дорослих і 531 дитина. Із 7 до 12 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Київський (110, у тому числі 64 дитини), Харківській (97, у тому числі 34 дитини) областях та Києві (87, у тому числі 40 дітей)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 28 грудня 2018 р. до 12 червня на кір захворіли 54 тис. 65 осіб — 25 тис. 439 дорослих і 28 тис. 626 дітей.

"Через ускладнення, спричинені кором, померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли", - поінформували у МОЗ.

У відомстві нагадали, що наявність щеплень відповідно до спеціального календаря - обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл.

"Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд України. МОЗ надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про щеплення", - наголосили у міністерстві.

Також у МОЗ підкреслили, що всі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 12 червня в Україні було 770 тис. 468 доз.