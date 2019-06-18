Суд знову відхилив позов Мураєва проти Муждабаева

Київський апеляційний суд відхилив скаргу Євгенія Мураєва на рішення Шевченківського райсуду, який у березні відхилив його позов «про захист честі, гідності й ділової репутації» до заступника гендиректора телеканалу ATR Айдеру Муждабаеву.

Про це повідомляє ATR.

«Мураєв жодного разу не з'являвся на судових засіданнях – ні в Шевченківському суді, ні в Київському апеляційному. Був його представник. Але це не завадило суду винести справедливе рішення на основі європейських законів і законів про свободу ЗМІ», — цитує ATR Муждабаева.

«Ми зі свого боку доводили, що риторика спілкування Мураєва в соціальних мережах та ЗМІ неоднозначна. Це пов'язано з тим, що він неодноразово у своїх публікаціях називав, у тому числі високопосадовців нашої держави, негарними словами, зокрема називав їх «безславні виродки», — розповів адвокат Володимир Кутовий.

Торік позафракційний депутат ВР і колишній «регіонал» Мураєв в ефірі одного з телеканалів назвав увʼязненого в РФ українського кінорежисера Сенцова терористом.

У червні 2018-го Муждабаєв у Facebook висловив критику на адресу Мураєва через цю заяву і закликав бойкотувати NewsOne, власником якого той був.

Повідомляється, що Мураєв подав принаймні чотири позови «про захист честі» в суди Києва. Відповідачами у них зазначаються: Сергій Пашинський, Андрій Тетерук, а також журналісти Айдер Муждабаєв і Юрій Бутусов.

Фото: ATR