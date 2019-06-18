ЗМІ: російський монастир на Афоні можуть покарати за відмову прийняти делегацію ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій пригрозив покарати російський монастир святого Пантелеймона на Афоні у разі чергової відмови прийняти делегацію Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє Сerkvarium із посиланням на грецьке видання Vimaorthodoxias.

"Як повідомляє грецьке видання Vimaorthodoxias, за інформацією з його власних джерел Вселенський патріарх Варфоломій надіслав ігумену Євлогію, настоятелю Свято-Пантелеймонова монастиря на Афоні, вимогу пояснити причини його негативного ставлення до українських делегацій з ПЦУ", - йдеться у повідомленні.

За словами тих самих джерел, якщо така агресивна поведінка ченців "російського" монастиря, який підпорядковується Константинополю, буде тривати, Варфоломій змушений буде застосувати засоби, необхідні для підтримання канонічного порядку та послуху Церкві-Матері.

"Ігумен Євлогій, як і всі настоятелі цього монастиря починаючи з кінця 19-го століття, має російське походження, а сам монастир має більше зв'язків з РПЦ, аніж з Фанаром. Саме в цьому монастирі рекомендовано причащатися паломникам з Росії - попри рішення Синоду РПЦ про повний розрив євхаристичних стосунків з Фанаром", - зазначається також у повідомленні.

Проросійський монастир святого Пантелеймона на святій горі Афон в Греції 9 лютого зачинив двері перед представниками нової церкви України. Тоді паломництво на гору Афон з благословення Вселенського патріарха здійснював митрополит Одеський Павло з ПЦУ. Коли митрополит прибув у монастир святого Пантелеймона, братія повідомила йому, що в нього немає благословення для поклоніння, нагадує РІСУ.

Потім настоятель наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви. Крім того, настоятель пояснив високопреосвященству і членам супроводу, що "монастир не визнає їх, також вони не планують визнавати ПЦУ".

Фото: uk.wikipedia.org/