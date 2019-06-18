НАЗК викликає для пояснень двох народних депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило сімох посадовців дати пояснення.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК запрошує 7 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошено народного депутата України Андрія Вадатурського та депутата Григорівської сільської ради 7 скликання Обухівського району Київської області Івана Плахтієнка, за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства – першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову, за ознаками порушення вимог щодо сумісництва та суміщення – народного депутата України Олександра Марченка, за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації – прокурора відділу ГПУ Олександра Савку, суддю Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Наталію Баннікову та суддю Херсонського міського суду Херсонської області Олександра Зубова.

"Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті", - відмітили у Національному агентстві.

У НАЗК зауважили, що агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, невиконання законних вимог Національного агентства, порушення сумісництва та суміщення, несвоєчасного подання декларації.

В агентстві також нагадали, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.