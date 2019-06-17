Українські дипломати у ФРН стали найкращими у веслуванні

Команда Посольства України в Німеччині стала переможцем 15-го Міжнародного кубка з веслування на каное серед дипломатичних представництв.

Змагання проходили в Потсдамі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українська команда, до якої ввійшли посол Андрій Мельник, дипломати та технічні працівники, з великим відривом обійшла на фініші команду представництва Румунії, яка посіла друге місце.

Українські дипломати у ФРН - найкращі у веслуванні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

На третьому місці опинилася збірна дипломатів, на четвертому – посольство Естонії.

Змагання проходили в рамках 23-х Потсдамських ігор з водних і командних видів спорту.