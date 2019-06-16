Для родин українців, які потрапили у ДТП на заході Польщі, збирають гроші

Асоціація “Україна починається з мене” спільно з консульським відділом Посольства України в Польщі надають допомогу сім’ям українців, які 12 червня потрапили у ДТП в Любуському воєводстві на заході Польщі.

Про це у Facebook повідомив керівник асоціації “Україна починається з мене” у місті Гожув Великопольський Володимир Атапін.

“В рамках Днів міста Гожув і дня польсько-української інтеграції ми оголошуємо збір коштів для сімей постраждалих”,- зазначив Атапін.

Він оприлюднив рахунок, на який можна переказати кошти.

Як інформувало агентство, ДТП, в якому загинуло троє українців та постраждав четвертий, сталася на дорозі місцевого значення в Любуському воєводстві на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево. В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі українці були віком від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Великопольський у дуже тяжкому стані. Усі четверо українців родом з одного села на Рівненщині.

На місце події відбула керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса, яка на місці надає допомогу сім’ям загиблих і постраждалого.