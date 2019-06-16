Гройсман привітав українців із Трійцею
Укрінформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав українців зі святом Трійці та закликав берегти традиції, які об’єднують і родину, і країну.
Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.
"День Святої Трійці – велике свято для всіх християн. А ще - давні українські звичаї, яких досі дотримуються в різних куточках країни. Бережімо традиції. І ті, що об’єднують нашу країну, і родинні – які єднають нас з найближчими людьми. Роблять наші сім’ї міцнішими і щасливішими. Усім українцям бажаю теплих і радісних думок цього святкового дня!" - наголосив Гройсман.
Як повідомлялося, у неділю, 16 червня, християни східного обряду святкують День святої Трійці.
Трійця після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Святкується завжди у неділю сьомого тижня після Великодня.