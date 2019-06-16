В нас - велика пошана і гордість за кожну жінку - ветеранку

Спекотно. Товсті стіни однієї з будівель , що на території Михайлівського Золотоверхого собору, дарують трохи більше прохолоди.

«Турбота хаб», його роботу благословив настоятель ПЦУ Епіфаній, тут можуть зібратися жінки - ветеранки. Сьогодні разом з Mariya Ionova, Ivanna Klympush-Tsintsadze, Іриною Фріз, Яна Зінкевич провели кілька годинну дискусію з засновницями Жіночого Ветеранського Руху. Це, звичайно, не перша наша зустріч з авторками і ідейними натхненницями «Невидимого батальйону» і ЖВР. Але зараз ми презентуємо нашу платформу «Безпека. Жінки. Мир».

ГО «Жіночий ветеранський рух» є аполітичним і співпрацює з різними силами і органами влади для вирішення нагальних проблем. Наша платформа - не партійна, вона ширша, ніж просто політичний проект. Своїм завданням бачимо активне просування гендерної рівності, широке залучення жінок до сфери безпеки і оборони, парламентський контроль над силовими структурами. В новій ВР ми створимо МФО, куди залучимо жінок - представниць інших фракцій і політсил, аби передати досвід і разом рухатися далі в питаннях жіночого лідерства.

«Безпека. Жінки. Мир» активно співпрацюють з громадськими організаціями, і зокрема ветеранськими спілками. Зокрема, й щодо вироблення ефективної інформаційної політики, формування позитивного образу військових та ветеранів, знищення гендерних стереотипів.

Окрема тема - сексуальні злочини на війні. 19 червня, у всесвітній день протидії сексуальному насильству під час конфліктів, ми проведемо спеціальну дискусію у ВР. В майбутньому парламенті будемо пропонувати законодавчо закріпити посаду незалежного військового омбудсмена.

І ми, і ЗСУ, і ветеранські спілки чекають підписання президентом двох важливих законів - про спрощену процедуру громадянства для іноземців, що звхищали Україну й про сержантські звання. Також ВР має прийняти закон про капеланську службу. Говорили про патріотичне виховання, в тому числі ідеологічну роботу в ЗСУ, психологічну підтримку жінок-ветеранок. Вирішено у рамках робочої групи по психосоціальній адаптації при Міністерстві у справах ветеранів України, створити окрему групу про жіночу реабілітацію та психологічну підтримку.

Дуже болючим питанням залишається церемоніал поховання військових, міністерство ветеранів планує в найближчі тижні запропонувати проект церемоніалу, аби держава вшановувала своїх Героїв з відповідними почестями і скорботою.

Для нас було дуже важливо почути від ветеранок, які точно поза політикою, слова підтримки наших дій на посилення армії. В цьому колі, попри іноді жорсткість дискусії - комфортно, інтелектуально й психологічно, говорити про важливі і важкі речі, в нас спільні цінності, й взаємоповага. В нас - велика пошана і гордість за кожну жінку - ветеранку. Дякуємо за дискусію. Разом ми точно сильніші. Й маємо розширяти коло тих, хто поділяє цінності і бачення - посилення ЗСУ, залучення жінок до реформи силового блоку, повага до жінки-воїна, допомога їй адаптуватися у мирному житті.

Ірина Геращенко, Fb