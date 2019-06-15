На Трійцю рятувальники працюватимуть у посиленому режимі

Рятувальники ДСНС у період проведення в країні заходів у період святкування Дня Святої Трійці, з 9 години 15 червня і до 9 години 18 червня, будуть працювати в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У період проведення в країні заходів у період святкування Дня Святої Трійці, з 9 години 15 червня до 9 години 18 червня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Святої Трійці. Загалом, до 9-ї ранку 18 червня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

Крім того, організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.