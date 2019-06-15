Під Радою вимагали легалізувати медичний канабіс
Про це повідомляє Громадське радіо.
Зазначається, що під парламентом зібралися близько півсотні людей, серед них і ті, які самі вживають медичний канабіс через захворювання. Учасники тримали у руках плакати: «Закон — медичному канабісу», «Це не наркотик», «Почати наукові дослідження».
Як відомо, 17 травня у Верховній Раді подали на реєстрацію законопроект про використання марихуани з медичною метою. Це перший законопроект, написаний і внесений в український парламент на виконання електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей. Його вже тричі мали розглянути у ВР, однак досі цього не сталося.
6 червня під парлантом відбувся мітинг із вимогою розглянути законопроект про легалізацію медичного канабісу.
Фото: ТСН