Під Радою вимагали легалізувати медичний канабіс

У Києві біля будівлі Верховної Ради активісти влаштували акцію на підтримку легалізації медичного канабісу.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Зазначається, що під парламентом зібралися близько півсотні людей, серед них і ті, які самі вживають медичний канабіс через захворювання. Учасники тримали у руках плакати: «Закон — медичному канабісу», «Це не наркотик», «Почати наукові дослідження».

Як відомо, 17 травня у Верховній Раді подали на реєстрацію законопроект про використання марихуани з медичною метою. Це перший законопроект, написаний і внесений в український парламент на виконання електронної петиції, яку підписали понад 25 тисяч людей. Його вже тричі мали розглянути у ВР, однак досі цього не сталося.

6 червня під парлантом відбувся мітинг із вимогою розглянути законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Фото: ТСН