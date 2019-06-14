Всі прекрасно знали, яким буде текст Томоса — Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що почесний патріарх Філарет у разі проведення так званого собору Київського патріархату, сам себе покарає, бо наслідком стане його ізоляція від Православної церкви України.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ 14 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз говорити про те, що хтось не знав, які умови були передбачені в томосі, — це неправда. Бо все це було закладено в статуті на Об'єднавчому соборі, який відбувся 15 грудня. Всі чітко знали про те, що ті питання, які зараз озвучуються і декому, на жаль, виявляються незручними, вони насправді обговорювалися напередодні собору, і всі прекрасно знали, що саме буде прописано в історичному документі, який носить назву томос», — зауважив Епіфаній.

За його словами, все інше є власною думкою Філарета, а заяви щодо невизнання томосу, які зараз лунають, є певною мірою провокативними.

«Всі ми намагаємося донести почесному патріарху Філарету, щоб він почув голос цієї церкви, а не спирався на власну думку, на власне бачення майбутнього розвитку помісної Православної української церкви», — додав Епіфаній.

Як повідомлялося, 23 травня Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет заявив, що не знав змісту Томосу про автокефалію до об'єднання єдиної української православної церкви.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий Собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з тодішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію Томос про визнання канонічною автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відокремлення від ПЦУ Київського патріархату, і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

9 травня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

Пізніше Православна церква України оприлюднила підтвердження факту ліквідації Української православної церкви Київського патріархату.

Згодом Філарет заявив про скликання так званого собору УПЦ КП 20 червня. У Православній церкві України стверджують, що проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (священного синоду, архієрейського і помісного соборів), є незаконними. Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати "помісний собор УПЦ КП" ані за Статутом Православної церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи неуповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.