З початку року на ботулізм захворіли 46 українців, троє померли

В Україні з початку року на ботулізм захворіло 46 осіб, троє з них померли.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів.

"У цілому по Україні, станом на 01.06.2019 територіальні органи Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 40 випадків захворювання на ботулізм, під час яких постраждало 46 осіб, із них 3 – померли. За аналогічний період 2018 року було розслідувано 27 випадків, під час яких постраждала 31 особа, що свідчить про погіршення санітарно-епідемічної ситуації щодо захворюваності на ботулізм", - йдеться у повідомленні.

Епідеміологи констатують, що українці, нехтуючи своїм здоров’ям і життям, продовжують споживати рибу сушену, в'ялену домашнього приготування, невідомого походження і сумнівної якості.

Епідеміологи попереджають, що значної шкоди здоров’ю можуть завдати продукти харчування, придбані на пляжах: в'ялена риба, варені креветки та кукурудза, шашлики з морепродуктів, пиріжки з м’ясом, чебуреки, салати тощо.

"Для профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, зокрема, і ботулізму, необхідно, насамперед, дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом (перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні), при купівлі харчових продуктів та напоїв обов'язково звертати увагу на терміни та умови зберігання продуктів харчування, перед споживанням овочі, фрукти та ягоди необхідно добре промити проточною водою. При споживанні дітьми — обдати окропом. Також суворо дотримуватися технології приготування страв, температурного режиму при обробці, зберіганні та реалізації харчових продуктів, не купувати продукти харчування у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі, а також не брати в дорогу продукти, що швидко псуються", - радять епідеміологи.