17 червня. Пам’ятні дати

Щороку, 17 червня, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

Цього дня, в 1994 році, в Парижі, була підписана Міжнародна конвенція про боротьбу з опустелюванням. Документ набрав чинності 26 грудня 1996 року (Україна приєдналася до конвенції у 2002 році).

Проблема опустелювання - це проблема світового значення, яка має серйозні наслідки для системи міжнародної екологічної безпеки, зусиль для подолання бідності, соціально-економічної стабільності та сталого розвитку.

Опустелювання – це результат циклу деградації земель, що перетворює колись плодючі землі в непродуктивні, а також є наслідком надмірної експлуатації земель за умов інтенсивного землеробства, вирубки лісів задля отримання палива і деревини, а також вибивання пасовиськ худобою. Таким чином, під опустелюванням мається на увазі не стільки самі пустельні й посушливі райони, скільки наслідки надмірного використання ресурсів Землі. Нині деградації зазнає третина поверхні Землі, що, відповідно, впливає на життя понад 1 млрд. чоловік. Майже половина людей, що мешкає на посушливих територіях, живе в умовах бідності. У зв’язку з цим, проблема опустелювання вимагає загальної уваги.

Для України, попри світову славу її чорноземів, проблема опустелювання також є актуальною, хоча проявляється вона переважно на півдні країни – в областях степової зони. Причинами опустелювання «по-українськи» є надзвичайно високий рівень розораності, внесення надмірних доз добрив і деградація полезахисних лісосмуг.

В цьому році Всесвітньому дню боротьби з опустелюванням і Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням виповнюється 25 років. Цьогорічна — ювілейна, кампанія проходить під гаслом «Давайте разом будувати майбутнє», а її головні заходи відбудуться сьогодні в Анкарі за підтримки уряду Туреччини.

Події дня:

Цього дня у 1672 році в Козачій Діброві поблизу Конотопа були підписані Конотопські статті – договір гетьманського уряду і царської московської адміністрації про міждержавні відносини між Гетьманщиною та Московським царством. Конотопські статті, які нараховували 10 нових пунктів, були складені на основі Глухівських статей 1669 року з деякими доповненнями. Статті суттєво обмежували політичні права гетьманського уряду, особливо в зовнішній політиці. Новообраному гетьману заборонялось без царського указу й старшинської ради висилати посольства до іноземних держав і, особливо, підтримувати відносини з правобережним гетьманом Петром Дорошенком. Козацькі посли не мали права брати участь у переговорах з представниками польського уряду у Москві в справах, які стосувалися Війська Запорізького. За Конотопськими статтями значно обмежувалась гетьманська влада на користь старшин; вони створили передумови для посилення колоніальних впливів московського уряду в Гетьманщині. Україна впевнено дрейфувала в бік Московії. Одним із підписантів Конотопських статей з українського боку був новообраний гетьман Іван Самойлович, який на ту пору вбачав у зближенні Гетьманщини й Московського царства позитивний ефект. У 1690 році він помре на засланні в російському Тобольську. На засланні перебуватимуть і його сини з родинами, одного з якого (найменшого Григорія) росіяни стратять за звинуваченням у «непристойних» словах проти московських царів.

Ювілеї дня:

132 роки від дня народження Ігоря Стравінського (1882–1971), композитора, диригента, одного з найвідоміших (і високооплачуваніших) композиторів ХХ століття. Новатор в царині метроритму, оркестровки, гармонії; справив величезний вплив на розвиток музичного мистецтва ХХ ст. Ігор Стравінський прожив надзвичайно довге й насичене подіями життя – 89 років. Він був громадянином спочатку Російської імперії, потім Франції і, зрештою, США. Лише в США композитор прожив 32 роки. Народився Ігор Сравінський в Оранієнбаумі поблизу Санкт-Петербурга. Його батько – Федір Гнатович Стравінський – оперний співак, бас; декілька років був солістом Київської російської опери. Рід Стравінських походить з Волині. З дитячих років Ігор Стравінський вчився грі на фортепіано. У 1900–1905 роках, виконуючи батьківську волю, навчався на юридичному факультеті Петербурзького університету. Брав уроки композиції у Миколи Римського-Корсакова, якого називав своїм духовним батьком. З 1914 року жив за кордоном: Швейцарія, Франція, з 1939 – в США. Серед творів: балети – «Жар-птиця» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священна» (2013); опери – «Соловей» (1914), «Мавра» (1922). З Україною пов’язаний, так би мовити, перший період життя і творчості Ігоря Стравінського. В 1892-1914 роках він подовгу жив разом із сім’єю в містечку Устилуг поблизу Володимира-Волинського, яке він називав «райським куточком для творчості». Його першою дружиною була двоюрідна сестра (по матері), киянка Катерина Гаврилівна Носенко – Котюля (другим коханням його життя була богемна і екстравагантна Віра Судейкіна – цілковита протилежність Катерині Носенко; втім, і перша, і друга на запального Стравінського діяли заспокійливо). Вони одружилися в 1906 році, прожили 33 роки, мали двох синів (1907, 1910) та двох дочок (1908, 1913). В Устилузі молода сім’я Стравінських мала маєток (будинок був збудований у 1906 році за проектом самого Ігоря Стравінського в стилі швейцарського шале), там він посадив яблуні, там виникали задуми й частково писалися одні з найвідоміших його творів – «Фантастичне скерцо», «Соловей», «Весіллячко» і, головне, «Весна священна». Нині в Устилузі діє музей-садиба Ігоря Стравінського. За радянських часів там був гуртожиток для робітників, тому чудові каміни на другому поверсі були розбиті. Поки в будинку порядкували не звиклі до панських розкошів пролетарі, Стравінський мешкав у Нью-Йорку – вікна його величезної квартири виходили на Централ-парк. Він до останнього концертував і любив свою дружину. На аркуші паперу зі списком щоденних справ, складених Вірою, зверху неодмінно писав: «Спочатку поцілувати тебе…»

89 років від дня народження Михайла Гориня (1930-2013), відомого українського громадського і політичного діяча, правозахисника. У 1962 році здружився з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем та іншими представниками національно-визвольного руху. Організовував розповсюдження політичної літератури, яка видавалася за кордоном, та самвидаву. У серпні 1965 року заарештований за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації та пропаганди, а у квітні 1966 засуджений на шість років таборів суворого режиму. Покарання відбував у Мордовії. У серпні 1978 року разом із В’ячеславом Чорноволом відновив часопис «Український вісник». Михайло Горинь брав активну участь у діяльності Української Гельсінської групи, створеної у 1976 році. Разом із Чорноволом та своїм братом Богданом Горинем розробив «Декларацію принципів Української Гельсінської Спілки». У вересні цього ж року Михайло організував і очолив Робочу групу захисту українських політв’язнів, яка увійшла до міжнародного комітету захисту політв’язнів. Брав участь у кількох нарадах представників національно-демократичних рухів народів СРСР. У грудні 1981 року Гориня знову заарештували, а 25 червня засудили за «антирадянську агітацію і пропаганду та відмову дати покази у справі Івана Кандиби» до 10 років позбавлення волі в таборах особливо суворого режиму та 5 років заслання. Помилуваний у 1987 році, реабілітований у 1990. У тому ж році обраний депутатом Верховної Ради УРСР, працював у Комісії з питань суверенітету, очолював комісію національних меншин. З травня 1992 року до жовтня 1995 очолював Українську Республіканську партію. Після розпаду УРП у 1997 році стає одним із засновників Республіканської Християнської партії. З грудня 1992 очолював Конгрес національно-демократичних сил. 19 травня 2000 року був обраний головою Української Всесвітньої Координаційної Ради.

77 років від дня народження Нікола Труссарді (1942-1999), італійського модельєра і стиліста, засновника популярної фірми Trussardi. Нікола Труссарді народився в Бергамо. Закінчив факультет економіки Католицького університету, згодом успадкував від діда засноване в 1910 році сімейне виробництво шкіряних рукавичок. Приступивши в 1970 році до виконання обов’язків, молодий підприємець запевнив всіх у дотриманні традицій, але майже одразу запровадив нововведення: модернізував виробництво, змінив стратегію продажів, розширив асортимент продукції Trussardi, ввівши чималий молодіжний сегмент. На кожному виробі тепер стояло фірмове клеймо – голівка ґрейгаунда (улюблена порода собак і новий символ удачі Труссарді). У 1976 році Нікола Труссарді закріпив успіх на ринку, випустивши лінійку жіночого спортивного і джинсового одягу pret-a-porter. Утім, не залишав він поза своєю увагою і більш старше покоління, беручи участь у показах Alta Moda. Поєднання бездоганної традиційності з молодечою екстравагантністю стало фірмовим стилем Trussardi. Та й сам модельєр – неодмінно підтягнутий, елегантний, товариський – завжди був улюбленцем модних критиків і численних шанувальниць. Нікола Труссарді трагічно загинув на 56-му році життя в автокатастрофі. Він дуже любив моду, швидкість і свою сім’ю. По його смерті залишились дружина Марія Луїза (креативний директор компанії) і четверо дітей, які так чи інакше беруть участь у батьківському бізнесі й задіяні в фешн-індустрії. Свої внутрішні органи модельєр заповів використати в якості донорських. Його печінка врятувала життя одному з пацієнтів міланської клініки. 29-річний син Труссарді Франческо розбився на спортивному авто в 2003 році.