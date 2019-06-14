Кулеба дав пораду матерям-одиначкам

В Україні наразі у близько половині сімей не відбувається спілкування дітей зі своїми біологічними батьками.

Про це заявив Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні сьогодні маємо, за моїми підрахунками, не менше половини сімей, де діти не спілкуються з татами. Маю на увазі, біологічними батьками, де дитина живе з матір’ю... Це трагедія сімей, це відображається на житті дитини”, - сказав він.

Крім того, за його словами, кожна п’ята дитина, а у шести регіонах — кожна третя дитина, народжується поза шлюбом.

Водночас уповноважений президента наголосив на важливості “якісного” спілкування дітей зі своїми батьками.

“Не тільки наявність біологічного батька, а ще є кількість тих годин, хвилин на добу, які батько має бути присутній у житті дитини”, - підкреслив Кулеба і додав, що таке спілкування має бути глибоким і якісним, аби формувалися стосунки батьків і дітей.

Він також звернувся до самотніх матерів із прохання у разі, якщо немає біологічного батька, забезпечити комунікацію дітей із близькими чоловіками - дідусями, дядьками, наприклад.

Як відомо, 18 травня Президент підписав указ про встановлення в Україні нового свята – Дня батька. Свято відзначатиметься щороку у третю неділю червня.