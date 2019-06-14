Абітурієнти вже можуть дізнатися результати ЗНО

На інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного тестування розміщені результати трьох тестів - української мови та літератури, математики та фізики.

Про цей повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом п'яти календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила пороговий бал "склав/не склав" з української мови та літератури - 23 бали, математики - 11 балів, фізики - 13 балів.

Також визначено адаптивний поріг для учасників ЗНО з української мови та літератури, які здобували середню освіту мовою національних меншин, що не належать до групи слов'янських мов, або мовою корінних народів, у 14 балів.

Поріг «склав/не склав» подолали: з української мови і літератури 84% учасників тестування; з математики - 81,83 %, з фізики - 85%.

Основна сесія ЗНО з 11 предметів пройшла в Україні з 21 травня по 13 червня.