Травневі дощі і червнева спека ідуть на користь херсонським кавунам

Синоптики попереджали, що літо цього року в Україні буде дуже спекотним. І їхні прогнози справджуються

Нинішні показники температури вище за норму на 10 градусів і вважаються надзвичайними. Винуватцем такої аномалії є потужний антициклон, завдяки якому до України надходить субтропічне повітря, що провокує нестійку атмосферу – з локальними грозами та шквалами. В деяких регіонах побито багатолітні температурні рекорди.

На сільське господарство спека поки серйозно не вплинула (нівроку!), а от міста потерпають. У столиці киян, наприклад, рятують арками, що розпилюють воду. А в Чернівцях на все літо заборонили рух великовагового автотранспорту масою більше 24 тонн. Найгірше те, що метеорологічні умови, а саме спекотний характер погоди, підвищений атмосферний тиск, слабкий вітер у приземному шарі, сприяє підвищенню рівня забруднення повітря у великих містах. Так, перевищення санітарних норм по вмісту діоксиду азоту в Києві досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій. Також забруднення фіксують в Черкасах. До всього, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з 14 по 17 червня по всій території України буде переважати надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека. Тож, бережімося і тримаймося.

А народний прогноз таки справдився!

Ще на початку травня народні синоптики попереджали, що погода в Україні влітку 2019 року характеризуватиметься різкими перепадами температури і грозами. Власне щодо червня їх передбачення збулися майже стовідсотково. Так, народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що на початку червня в Україні буде прохолодно: на заході +15-17 градусів, на решті території – +17-19 градусів. Але вже після 6 червня температура різко піде вгору, до +22-26 градусів. У середині місяця в країну прийдуть сильні зливи з градом і шквальний вітер. Друга половина червня буде спекотною й сухою, температура підніметься до +27-32 градусів. А ближче до кінця місяця похолодає, до +21-24 градусів. Дощі пройдуть тільки 28-29 червня.

Сьогодні на календарі середина червня і погода стоїть, як і передбачалося, спекотна – максимальна денна температура повітря досягає в усіх областях +30-35 градусів. Було побито й температурні рекорди.

Так, у вівторок, 11 червня, в Києві був зафіксована найтепліша ніч з початку спостережень у 1881 році. За даними спостерігачів метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометра не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення в 1999 році.

"Середньодобова температура повітря також повторила рекордне значення +25,8°С в 2009 році", – сказали в обсерваторії. А вже 12 червня, температура повітря вночі не опускалася нижче 21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С в 1957 році було перевищено на 1,1°С.

За прогнозами Гідрометцентру, до кінця поточного тижня спека в Україні втримається. Наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає.

“Спека охопила всю Україну. Люди нарікають на високу температуру повітря, хоча на календарі й за вікном – літо. І саме влітку нікого не здивуєш 30-градусною спекою. Часто використовують термін «температура на сонці», проте температури на сонці чи температури в затінку не існує. Є температура повітря, яку вимірюють спеціальними метеорологічними приладами у спеціальних умовах. Якщо чийсь приватний термометр показує +40 градусів, часто це означає, що або на нього потрапляють прямі сонячні промені, або він отримує додаткове тепло від розпеченого підвіконня. Наші відчуття – це інша справа, на сонці людина сильніше потерпає від спеки, аніж у тіні розлогого дерева. Тому довіряємо лише професійним вимірюванням фактичної температури повітря. Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасоль, уваги до поводження з вогнем, уваги до малюків, старших людей та тварин, які особливо можуть потерпати від спеки, а також насолоди від справжнього літа із річками, галявинами, метеликами, полуницями та черешнями. Спека разом із літом так швидко минає. Давайте не нарікати, а насолоджуватися”, – зазначає Наталка Діденко в своєму метеоблозі.

Наслідки нинішньої червневої спеки в Україні поки не катастрофічні

Швидше вітчизняне сільське господарство потерпало від злив та шквалів, що спостерігалися в кінці травня. “На сьогодні не бачу ризиків для жодної з культур. Теоретично ризики для зернових є, але хвилюватися зарано. В подальшому вплив спеки на урожай зернових залежатиме від тривалості такого температурного режиму”, – каже Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України.

Тетяна Адаменко

Єдиний негатив, на її думку, це можливе скорочення вегетативного періоду певних культур під дією високих температур. А як відомо, чим коротше міжфазні періоди, тим менший врожай. За словами фахівця, в таких умовах під ударом опинились ранні зернові, яра пшениця, ячмінь та овес.

«Це може певним чином призвести до зниження врожаю ранніх хлібів. Тиждень спеки накладеться на дозрівання зерна в південній частині України, це підвищить кількість щуплих зерен на 2-3% від врожаю», – зауважила Тетяна Адаменко.

На жаль, садівники Херcoнщини визнають, що із-за пoгoдних фoрc-мажoрів травня-червня втратили 20-25% врoжаїв (йдеться про кісточкові. – Авт.). А от з баштанними cитуація краща. Директoр Південнoї дocліднoї cтaнції бaштaнництвa НААН Укрaїни (Гoлoприcтaнcький рaйoн) Вoлoдимир Лимaр гoвoрить, щo oкремі пocaдки лoкaльнo пocтрaждaли від грaду, aле в цілoму дocтaтoк дoщoвoї вoлoги пoзнaчивcя нa них пoзитивнo – aдже вoду кaвун любить не менше, ніж coнце. «Урoжaй рaнніх coртів кaвунa, як і в пoпередні рoки, cлід oчікувaти вже нaприкінці червня, – ввaжaє він. – Куди більше турбує дoвгocтрoкoвий прoгнoз пoгoди, зa яким у другій пoлoвині cерпня мoжливі дoщі, a у вереcні – нaвіть зaмoрoзки. Адже caме нa цей чac припaдaє періoд «мacoвoгo» дoзрівaння пoльoвoгo кaвунa. І ocь нa ньoму тaкі примхи пoгoди мoжуть пoзнaчитиcя згубнo».

Згадаймо, що екстремальна спека у Європі в липні-серпні минулого літа спровокувала посуху і зменшення врожаю зернових в багатьох країнах Євросоюзу. На цьому тлі Україна отримала значні конкурентні переваги у агроекспорті, чим успішно й скористалася, збільшивши експорт агропромислової продукції в країни Європейського Союзу в порівнянні з попереднім роком на 8,7%, до $6,3 млрд.

Марина Нечипоренко, Київ