Розкрадання при будівництві "Стіни": ДПСУ заявляє, що немає доказів вини прикордонників

Якщо вина прикордонників у розтраті державних коштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна" буде встановлена, вони нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"В межах компетенції Державна прикордонна служба активно співпрацювала з органами досудового розслідування та надавала усю необхідну інформацію. Водночас, як випливає з повідомлень про підозру, твердження органу досудового розслідування не підтверджується жодними належними доказами.

Крім цього, висновки, згідно з повідомленнями про підозру, врученими підозрюваним у даному кримінальному провадженні, також спростовуються низкою доказів, наявних у сторони захисту.

Так, наприклад, головними доказами у даному кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки згідно з ч.5 ст. 191 ККУ, є експертизи. Однак усі вони були проведені зі значними порушеннями", - йдеться у повідомленні.

Щодо нецільового використання бюджетних коштів, то дане кримінальне правопорушення згідно з повідомленнями про підозру, знову ж таки, обґрунтовується висновками судово-економічних експертиз також повторними, проведеними за ухвалою слідчого судді, заявляють в ДПСУ.

У відомстві зазначили, що висновки вищевказаної експертизи спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами. Також є інші порушення і невідповідності.

Передача справи до суду свідчить про завершення досудового розслідування, в подальшому докази сторін уже слухатиме суд. "У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством", - запевнили у ДПСУ.