Поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 балів

Пороговий бал ЗНО з фізики визначено на рівні 13 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні експертної комісії з визначення порогу “склав/не склав” з зовнішнього незалежного тестування з фізики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила пороговий бал тесту ЗНО з фізики на рівні 13 балів.

Зазначається, що не подолали поріг з фізики близько 3 тисяч абітурієнтів. Найбільш складним для учасників тестування з фізики виявилося 14 завдання тесту, яке виконали лише 13,4% учасників тестування. На засіданні також повідомили, що з фізики цьогоріч чотири абітурієнти змогли скласти тест на максимальну кількість балів тесту - 59 балів.

У 2019 році ЗНО з фізики склали 21 417 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, експертна комісія УЦОЯО визначила поріг з математики на рівні 11 балів, з української мови та літератури на рівні 23 балів, адаптивний поріг для абітурієнтів з угорської, румунської, молдовської нацменшин та кримських татар, які здобували середню освіту рідною мовою, становить 14 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з іноземних мов, біології відбудеться 19 червня, з історії України, географії, хімії – 21 червня.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після кожного засідання експертної комісії.