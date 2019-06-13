Розкрадання при будівництві "Стіни": НАБУ направило справу до суду

Національне антикорупційне бюро направило до Дарницького районного суду столиці справу стосовно розкрадань при будівництві "Стіни".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"12 червня 2019 року обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із державного бюджету на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим (так званий проект "Стіна"), скеровано до Дарницького районного суду м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовці Державної прикордонної служби та представники бізнесу обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень:

- начальник управління будівництва Адміністрації ДПСУ — ч.5 ст.191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 («нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням») ККУ;

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- екс-начальник Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 («службове підроблення»), ч.2 ст.210 ККУ;

- старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (на час притягнення до кримінальної відповідальності — начальник групи спеціального будівництва Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ) — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

- директор ТОВ «АЗІ» — ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 ККУ;

- колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ;

- директор та засновник ТОВ «Будцентр Витязь» — ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ;

- пособник — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;

- інший пособник— ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») ККУ.

За даними слідства, розкрадання коштів проекту «Стіна» відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт та залучення фіктивних господарських товариств для виведення коштів у готівку. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися.

У НАБУ додали, що під час розслідування детективи ініціювали судові експертизи, виїжджали безпосередньо на кордон, де разом із експертами здійснювали огляд ділянок для об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна» здійснювалося з березня 2016 року.

У серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Два місяці потому, у листопаді 2017 року, викрито та затримано ще одного учасника.

4 липня 2018 року розслідування стосовно зазначених восьми осіб завершили - стороні захисту надали доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

У бюро наголосили, що реалізація проекту «Стіна» й надалі залишається у фокусі уваги детективів НАБУ: низка епізодів, пов’язаних із цим проектом, виділені в окреме провадження — розслідування по них триває.