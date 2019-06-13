У Софії стартує Всесвітній конгрес інформагентств - Україну представляє "Укрінформ"
У заході беруть участь делегації від понад 120 інформагентств із близько 90 країн світу. Україну на форумі представляє Укрінформ.
«На VI Всесвітній конгрес інформагентств зібралися представники новинного бізнесу з усіх континентів, і перед ними всіма стоять схожі виклики. Форум дає змогу об’єднати зусилля і знайти найоптимальніші шляхи реагування на надзвичайно швидкий розвиток інформаційного простору і технологій», - зазначив Укрінформу генеральний секретар Конгресу, керівник болгарського інформагентства БТА Максим Минчев.
Конгрес відкриє о 10 годині президент Болгарії Румен Радев. Програма форуму включає чотири тематичні сесії: «Моделі власності медіа», «Нові джерела доходів», «Фейкові новини» і «Штучний інтелект».
Під час Конгресу відбудеться фотовиставка.
Всесвітній конгрес інформаційних агентств проводиться раз на три роки з 2004-го. Попередні форуми NAWC відбулися у Баку, Азербайджан (2016 рік), Ер-Ріяді, Саудівська Аравія (2013 рік), Буенос-Айресі, Аргентина (2010 рік), Естепоні, Іспанія (2007 рік), Москві, РФ (2004 рік).
Фото: The 5 News Agencies World Congress