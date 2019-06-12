Суд продовжить 19 червня розгляд справи за позовом Аласанії до НСТУ

Шевченківський районний суд Києва у середу, 11 червня, провів засідання у справі за позовом Зураба Аласанії до Національної суспільної телерадіокомпанії України і членів наглядової ради НСТУ через дострокове припинення контракту.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

“Суд заслухав відповіді на запитання адвоката позивача відповідача Тетяни Лебедєвої (письмові), третіх осіб В’ячеслава Козака та Олексія Панича (письмові), Вадима Міського (усно)... Суд продовжить розглядати справу 19 червня”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на суді були присутні адвокати позивача Зураба Аласанії та відповідача Тетяни Лебедєвої, керівник юридичного департаменту ПАТ “НСТУ” Максим Дорофеєв, члени наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, Вадим Міський та Олексій Панич, Інна Гребенюк (член правління).

Попередні два засідання у справі відбулися 12 і 19 квітня 2019 року.

Як повідомлялося, 31 січня наглядова рада НСТУ прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором якого став член наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні. 12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія подав до суду на НСТУ та членів наглядової ради у лютому.

Разом з тим 10 травня Господарський суд Києва залишив без розгляду позов члена наглядової ради НСТУ Євгена Глібовицького про дострокове розірвання контракту з головою правління Суспільного Зурабом Аласанією. Глібовицький подав до суду на рішення наглядової ради від 31 січня. Він вважає, що наглядова рада НСТУ має скасувати це своє рішення.