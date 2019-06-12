Для вчителів зробили сервіс пошуку роботи

Розпочав роботу сервіс з працевлаштування вчителів "Рекруторія".

Про це повідомляє портал Нова українська школа з посиланням на громадську спілку "Освіторія".

"Громадська спілка “Освіторія” запустила проект “Рекруторія”, який допомагатиме вчителям з працевлаштуванням. Зараз доступні вакансії для вчителів початкових класів у Києві. Невдовзі обіцяють розширити список на інші регіони та позиції", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на сервісі можна запропонувати вакансію для освітян.