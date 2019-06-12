В Україні розробили Держстандарт базової освіти

"Проектом визначено: мету та принципи організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти ІІ ступеня; зміст ключових компетентностей здобувачів базової середньої освіти; загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей, вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів базової середньої освіти; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів у базових навчальних планах; підходи до оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти, зокрема державної підсумкової атестації", - йдеться у повідомленні.

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Державний стандарт базової середньої освіти застосовуватиметься з 1 вересня 2022 року для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.