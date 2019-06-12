Кабмін дав додатковий мільярд на медзаклади "первинки"

Уряд направив додатково 1 млрд грн на медичні заклади первинної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

"Кабінет міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 12 червня 2019 року. На середину червня укладено більше 27,8 млн декларацій, що складає 65% від загальної кількості населення", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що перерозподіл коштів відбувся за рахунок бюджетної програми, передбаченої для реалізації пілотного проекту «Безкоштовна діагностика».

У МОЗ також поінформували, що перший етап пілотного проекту «Безкоштовна діагностика» розпочнеться в липні і передбачає підготовчу роботу на рівні медзакладів.

"Згодом перелік безоплатних діагностичних послуг, затверджений Кабінетом міністрів України, буде доступний пацієнтам у медзакладах, які долучаться до пілоту. Адміністрування цього проекту по всій країні передбачає великий обсяг попередньої підготовки як з боку самих медзакладів, так і з боку МОЗ України та НСЗУ. Йдеться про забезпечення автономізації, комп’ютеризації, наявності належного обладнання, відповідно до сформованих вимог, рівний доступ до послуг по всій Україні тощо", - зазначили у МОЗ.

Пілотний проект «Безкоштовна діагностика» - це один з підготовчих етапів розробки першої Програми медичних гарантій, з якої у 2020 році розпочнуться зміни в оплаті медичних послуг на всіх рівнях медичної допомоги: первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної та реабілітаційної допомоги. Програма медичних гарантій буде ухвалена Верховною Радою разом з державним бюджетом.