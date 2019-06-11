Фестивалі, презентації і виставки: за кордоном пройдуть заходи для популяризації України

Фестивалі, презентації і виставки: за кордоном пройдуть заходи для популяризації України

Укрінформ
Найближчим часомвідбудеться ціла низка заходів, мета яких — популяризація України за кордоном.

Про це повідомив державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко під час наради в Укрінформі за участю представників державних органів та громадських організацій.

“Попереду заплановано багато заходів, де Україна бере участь. Це і фестивалі, і презентації, і виставки, які популяризують Україну за кордоном. Нам необхідно координувати зусилля для того, щоб ми ефективно і ефектно представляли Україну. І сьогоднішня нарада присвячена саме цьому питанню”, - сказав Біденко.

Під час наради йшлося, зокрема, про заходи, що відбудуться вже влітку, де буде презентована Україна, та їх інформаційну підтримку.

Як зазначалося, в цьому році українські медіа-митці поїдуть на визначну міжнародну подію - фестиваль Burning Man у США, що відбудеться 25 серпня — 2 вересня. Учасники наради, зокрема, дискутували щодо того, які головні месиджі про Україну донести світові.

Представниця Громадської організації “ARTEFACT” Світлана Коршунова повідомила, що презентація проекту участі українських медіа-митців відбудеться вже 14 червня в Американському домі у Києві.

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Вона зазначила, що Burning Man дозволяє розкрити різнобічні таланти художникам, винахідникам, архітекторам, дизайнерам, музикантам.

“Наше завдання, зокрема, зробити світлолазерну презентацію українського медіа-арту. Наші медіа-митці представлять 7 авторських програм з головної тематики Burning Man цього року – Метаморфози. Одна з програм буде присвячена українській культурі — від її джерел до сучасності”, - поінформувала Коршунова.

У нараді щодо організації заходів, які популяризують Україну за кордоном, взяли участь представники Міністерства інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Українського культурного фонду, Українського інституту, Інституту книги та громадських організацій.

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