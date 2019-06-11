Суд взяв перерву у справі про оскарження повноважень члена ВККС Мішина
Про це йшлося на підготовчому засіданні в адміністративній справі за позовом Ігоря Штульмана щодо відсутності у Миколи Мішина повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 29 березня 2019 року, повідомляє прес-служба суду.
"Суд зобов’язав Вищу кваліфікаційну комісію суддів України протягом 15 днів надіслати докази у справі сторонам провадження та оголосив перерву до 20 серпня 2019 року", - ідеться в повідомленні.
Відповідачами у справі також виступають голова ВККСУ Сергій Козьяков та член ВККСУ Микола Мішин, а ВККСУ та Рада суддів України - треті особи.
У суді нагадують, що з початку року до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло понад 30 позовів, в яких відповідачами або третіми особами визначено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) та її членів.
Переважна більшість позовів стосується встановлення відсутності повноважень у членів ВККСУ, в інших випадках суд просять визнати неналежним здійснення повноважень та керівництва Комісії її головою Сергієм Козьяковим, або ж оскаржують результати конкурсу до Верховного суду.