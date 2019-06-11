Окружний суд Києва отримав черговий позов щодо скасування наказів ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов, яким просять скасувати наказ Держбюро розслідування, яким внесено зміни до наказу щодо відкритого конкурсу для призначення на посади у Держбюро розслідувань.

Про це інформує прес-служба суду.

“Днями до суду надійшов позов, у якому позивач просить суд визнати протиправним і скасувати ще один з наказів Бюро”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі йдеться про наказ, яким було внесено зміни до наказу Державного бюро розслідування «Про утворення Внутрішньої конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державне бюро розслідувань», згідно з яким були припинені повноваження позивача, як члена відповідної комісії.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

У суді нагадують, що раніше суд відкрив провадження щодо скасування наказу ДБР про припинення діяльності Ради громадського контролю при Бюро. Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 26 квітня 2019 року «Про припинення діяльності Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань».

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.