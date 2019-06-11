До КСУ надійшло повідомлення про замінування
Укрінформ
До Конституційного суду надійшло повідомлення про замінування приміщення суду.
Про це повідомили у коментарі Укрінформу в прес-службі суду.
"Надійшов дзвінок про замінування. Наразі ця інформація перевіряється представниками правоохоронних органів",- сказали в прес-службі.
При цьому евакуація працівників суду і відвідувачів не здійснюється.
У свою чергу речниця столичної поліції Оксана Блищик зазначила, що така інформація надійшла на електронну пошту ДСНС.