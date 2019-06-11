На кордоні з Молдовою посилили заходи безпеки

Державна прикордонна служба посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою у звʼязку з ситуацією в цій країні.

Про це повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі телеканалу 112 Україна.

"Прикордонники у межах компетенції посилили охорону всього україно-молдовського кордону. Особливу увагу ми звертаємо на придністровський сегмент, центральний сегмент україно-молдовського кордону... Це й посилене використання службових собак, і збільшена кількість прикордонників у нарядах", - розповів Слободян.

Окрім того, ДПС посилила взаємодію з СБУ, Національною поліцією та Нацгвардією.

"Якихось випадків чи провокацій не було, але дійсно ситуація в сусідній країні змушує Україну реагувати. І це цілком природно, адже кожна країна убезпечує себе у першу чергу на в’їзд, тому посилено контроль на в’їзд з території Молдови, ну, і, відповідно, проводяться інші заходи", - зазначив Слободян.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 червня, Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп своєю чергою підписав указ про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів на 6 вересня нинішнього року.