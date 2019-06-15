Укрінформ шукає редактора для сайту
Укрінформ
Укрінформ оголошує конкурс на посаду редактора сайту.
Вимоги до кандидатів:
- повна вища освіта;
- відмінне володіння українською та російською мовами;
- обізнаність з політичною ситуацією в Україні;
- креативність.
Вітаються: профільна освіта, досвід редакторської роботи, знання іноземних мов.
Агентство пропонує ринкову зарплату (за результатами співбесіди), 36-денну відпустку і соціальні гарантії.
Резюме надсилайте за адресою zhalovaga@ukrinform.com