Укрінформ шукає редактора для сайту

Укрінформ шукає редактора для сайту

Укрінформ
Укрінформ оголошує конкурс на посаду редактора сайту.

Вимоги до кандидатів:

  • повна вища освіта;
  • відмінне володіння українською та російською мовами;
  • обізнаність з політичною ситуацією в Україні;
  • креативність.

Вітаються: профільна освіта, досвід редакторської роботи, знання іноземних мов.

Агентство пропонує ринкову зарплату (за результатами співбесіди), 36-денну відпустку і соціальні гарантії.  

Резюме надсилайте за адресою zhalovaga@ukrinform.com

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