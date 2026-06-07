У прифронтових регіонах від початку року облаштували антидроновим захистом понад 820 кілометрів доріг

У прифронтових регіонах України з початку року облаштували антидроновим захистом 822 км доріг.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Михайло Федоров повідомляє у Телеграмі.

«Лише за травень облаштували понад 211 км антидронової захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 км пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових областях», - поінформував Федоров.

За його словами, це допомагає підтримувати стійку логістику, швидке постачання необхідних ресурсів, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів.

«Від початку року вже обладнано 822 км антидронової захисту логістичних маршрутів та відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг. Кожен захищений кілометр — безпечна логістика та збережені життя», - наголосив Федоров.

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Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони удвічі наростили кількість уражень ворожих цілей більш як за 50 км від лінії фронту.

Фото: Генштаб ЗСУ